Новый стадион «Милана» и «Интера» назовут «Дженерали Стэдиум» — открытие запланировано на сезон-2031/32

Новый стадион «Милана» и «Интера», который заменит «Сан-Сиро», получит название «Дженерали Стэдиум» (Generali Stadium). Открытие арены запланировано на сезон-2031/32, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Права на название стадиона приобрела итальянская страховая компания Assicurazioni Generali. По информации Football Italia, соглашение рассчитано на 25 лет и принесет двум клубам около 650 миллионов евро — примерно по 26 миллионов ежегодно.

При этом во время проведения матчей еврокубков арена будет называться «Милано Стэдиум» (Milano Stadium), без упоминания спонсора.

Новый стадион рассчитан на 71,5 тысячи зрителей. Строительство планируется начать в 2028 году. Арена станет домашним стадионом обоих миланских клубов и заменит «Сан-Сиро», на котором они проводят свои матчи.