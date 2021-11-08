«Шахтер» объявил об уходе Дентиньо

Донецкий «Шахтер» на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника команды Дентиньо.

«Благодарим Дентиньо за профессионализм, старания, готовность всегда помогать клубу, яркие игры и важные голы. Желаем удачи и больших побед на футбольном поле и в жизни!» — говорится в сообщении на официальном сайте «Шахтера».

32-летний бразилец играл за донецкий клуб с 2011 года. В составе «Шахтера» полузащитник шесть раз выигрывал чемпионат Украины (сезон-2011/12, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20), пять раз завоевывал Кубок (сезон-2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19) и один раз Суперкубок (2017) страны.