Мойес — об отстранении Грилиша: «Я не собираюсь вдаваться в подробности»

Главный тренер «Эвертона» Давид Мойес после победы над «Ньюкаслом» (3:1) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги прокомментировал отстранение полузащитника Джека Грилиша из-за нарушения клубной дисциплины.

«Думаю, главное в «Эвертоне» и в том, что у нас есть, — это правильные ценности. Все игроки придерживаются этих ценностей и принимают те требования, которые мы предъявляем им как на поле, так и за его пределами. С этой точки зрения сегодня футболисты проделали блестящую работу. Действительно блестящую.

Думаю, вы и сами понимаете, что я не собираюсь вдаваться в подробности. Это решение клуба. Я не хотел бы слишком много об этом говорить. Если вы хотите узнать больше, вам следует обратиться непосредственно в клуб», — приводит Yahoo!Sports слова Мойеса.

31-летний англичанин выступает за «Эвертон» на правах аренды из «Манчестер Сити». В текущем сезоне он провел 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.