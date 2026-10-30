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Мойес — об отстранении Грилиша: «Я не собираюсь вдаваться в подробности»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Эвертона» Давид Мойес после победы над «Ньюкаслом» (3:1) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги прокомментировал отстранение полузащитника Джека Грилиша из-за нарушения клубной дисциплины.

«Думаю, главное в «Эвертоне» и в том, что у нас есть, — это правильные ценности. Все игроки придерживаются этих ценностей и принимают те требования, которые мы предъявляем им как на поле, так и за его пределами. С этой точки зрения сегодня футболисты проделали блестящую работу. Действительно блестящую.

Думаю, вы и сами понимаете, что я не собираюсь вдаваться в подробности. Это решение клуба. Я не хотел бы слишком много об этом говорить. Если вы хотите узнать больше, вам следует обратиться непосредственно в клуб», — приводит Yahoo!Sports слова Мойеса.

31-летний англичанин выступает за «Эвертон» на правах аренды из «Манчестер Сити». В текущем сезоне он провел 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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«Эвертон» победил «Ньюкасл» и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги

Владелец «Милана» поддержал Аморима
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 8 7 0 1 13-5 21
2
 Ман. Сити 9 7 0 2 20-10 21
3
 Брайтон 9 6 1 2 24-7 19
4
 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5
 Ливерпуль 8 4 3 1 11-8 15
6
 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
7
 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
8
 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
9
 Тоттенхэм 9 3 3 3 10-10 12
10
 Лидс 9 2 5 2 9-8 11
11
 Ньюкасл 8 3 2 3 12-14 11
12
 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
13
 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
14
 Эвертон 8 2 4 2 8-9 10
15
 Фулхэм 9 2 3 4 9-11 9
16
 Ковентри 9 3 0 6 9-16 9
17
 МЮ 9 1 4 4 10-15 7
18
 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
19
 Нот. Форест 9 1 3 5 6-12 6
20
 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5
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37 тур
38 тур
31.10 15:30 Челси – МЮ 2 : 0
31.10 18:00 Борнмут – Лидс 2 : 0
31.10 18:00 Брентфорд – Нот. Форест 2 : 0
31.10 18:00 Ковентри – Сандерленд 3 : 1
31.10 18:00 Халл Сити – Ипсвич 2 : 2
31.10 18:00 Ман. Сити – Брайтон 0 : 1
31.10 20:30 Тоттенхэм – Кристал Пэлас 2 : 0
31.10 23:00 Астон Вилла – Фулхэм 1 : 1
1.11 19:30 Ливерпуль – Арсенал - : -
2.11 23:00 Ньюкасл – Эвертон - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 9
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 6
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 5
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 4
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Эванилсон
Эванилсон

Борнмут

 4
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 6 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 7 1 1
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