Мойес — об отстранении Грилиша: «Я не собираюсь вдаваться в подробности»
Главный тренер «Эвертона» Давид Мойес после победы над «Ньюкаслом» (3:1) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги прокомментировал отстранение полузащитника Джека Грилиша из-за нарушения клубной дисциплины.
«Думаю, главное в «Эвертоне» и в том, что у нас есть, — это правильные ценности. Все игроки придерживаются этих ценностей и принимают те требования, которые мы предъявляем им как на поле, так и за его пределами. С этой точки зрения сегодня футболисты проделали блестящую работу. Действительно блестящую.
Думаю, вы и сами понимаете, что я не собираюсь вдаваться в подробности. Это решение клуба. Я не хотел бы слишком много об этом говорить. Если вы хотите узнать больше, вам следует обратиться непосредственно в клуб», — приводит Yahoo!Sports слова Мойеса.
31-летний англичанин выступает за «Эвертон» на правах аренды из «Манчестер Сити». В текущем сезоне он провел 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|8
|7
|0
|1
|13-5
|21
|
2
|Ман. Сити
|9
|7
|0
|2
|20-10
|21
|
3
|Брайтон
|9
|6
|1
|2
|24-7
|19
|
4
|Челси
|9
|5
|1
|3
|19-15
|16
|
5
|Ливерпуль
|8
|4
|3
|1
|11-8
|15
|
6
|Брентфорд
|9
|3
|5
|1
|16-9
|14
|
7
|Астон Вилла
|9
|3
|3
|3
|10-13
|12
|
8
|Борнмут
|9
|3
|3
|3
|14-13
|12
|
9
|Тоттенхэм
|9
|3
|3
|3
|10-10
|12
|
10
|Лидс
|9
|2
|5
|2
|9-8
|11
|
11
|Ньюкасл
|8
|3
|2
|3
|12-14
|11
|
12
|Ипсвич
|9
|3
|2
|4
|14-18
|11
|
13
|Халл Сити
|9
|2
|5
|2
|11-10
|11
|
14
|Эвертон
|8
|2
|4
|2
|8-9
|10
|
15
|Фулхэм
|9
|2
|3
|4
|9-11
|9
|
16
|Ковентри
|9
|3
|0
|6
|9-16
|9
|
17
|МЮ
|9
|1
|4
|4
|10-15
|7
|
18
|Кристал Пэлас
|9
|2
|1
|6
|9-21
|7
|
19
|Нот. Форест
|9
|1
|3
|5
|6-12
|6
|
20
|Сандерленд
|9
|1
|2
|6
|7-17
|5
|31.10
|15:30
|Челси – МЮ
|2 : 0
|31.10
|18:00
|Борнмут – Лидс
|2 : 0
|31.10
|18:00
|Брентфорд – Нот. Форест
|2 : 0
|31.10
|18:00
|Ковентри – Сандерленд
|3 : 1
|31.10
|18:00
|Халл Сити – Ипсвич
|2 : 2
|31.10
|18:00
|Ман. Сити – Брайтон
|0 : 1
|31.10
|20:30
|Тоттенхэм – Кристал Пэлас
|2 : 0
|31.10
|23:00
|Астон Вилла – Фулхэм
|1 : 1
|1.11
|19:30
|Ливерпуль – Арсенал
|- : -
|2.11
|23:00
|Ньюкасл – Эвертон
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|6
|
|
Жоао Педро
Челси
|5
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|4
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Эванилсон
Борнмут
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|6
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|7
|1
|1