«Бенфика» обыграла «Жил Висенте», Дуран забил гол
«Бенфика» переиграла «Жил Висенте» в матче 1/4 финала Кубка португальской лиги — 4:1. Игра прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
У хозяев дубль оформил Доди Лукебакио, а также голы забили Георгий Судаков и Джон Дуран, выступавший ранее за «Зенит».
Соперником «Бенфики» по 1/2 финала будет «Порту».
Кубок португальской лиги
1/4 финала
«Бенфика» — «Жил Висенте» — 4:1 (2:0)
Голы: Лукебакио, 36 — 1:0. Судаков, 40 — 2:0. Лукебакио, 54 — 3:0. Лоусен, 56 — 3:1. Дюран, 81 — 4:1.
Удаление: Эспигарес (Ж), 82.
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