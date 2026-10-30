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«Бенфика» обыграла «Жил Висенте», Дуран забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент

«Бенфика» переиграла «Жил Висенте» в матче 1/4 финала Кубка португальской лиги — 4:1. Игра прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

У хозяев дубль оформил Доди Лукебакио, а также голы забили Георгий Судаков и Джон Дуран, выступавший ранее за «Зенит».

Соперником «Бенфики» по 1/2 финала будет «Порту».

Кубок португальской лиги

1/4 финала

«Бенфика» — «Жил Висенте» — 4:1 (2:0)

Голы: Лукебакио, 36 — 1:0. Судаков, 40 — 2:0. Лукебакио, 54 — 3:0. Лоусен, 56 — 3:1. Дюран, 81 — 4:1.

Удаление: Эспигарес (Ж), 82.

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Футбол
ФК Бенфика
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