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Сегодня, 19:23

В Мордовии 17-летний футболист введен в искусственную кому

Иван Шитик
Корреспондент

17-летний футболист Артем Ананьев, воспитанника межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия», экстренно госпитализировали с тренировки. Ему провели сложную операцию. В настоящее время молодой человек введен в искусственную кому.

Президент Федерации футбола Мордовии Александр Егоров сообщил, что состояние здоровья футболиста находится на личном контроле министра здравоохранения Мордовии Олега Маркина.

«Состоянием здоровья перспективного игрока всерьез обеспокоена вся футбольная общественность. В связи с этим, спешим сообщить, что Артем Ананьев получает полное медицинское обеспечение. Все необходимые медикаменты имеются в наличии и Артему предоставлены. К сожалению, сейчас имеют место и другие обстоятельства, от которых хотелось бы предостеречь. Мы отлично понимаем всех неравнодушных людей, всех тех, кто отреагировал на появившиеся в социальных сетях сообщения по сбору денежных средств. Оставаться в стороне действительно нельзя. Но, при всей сложности ситуации, ответственно заверяем, что нет никакой необходимости в оказании финансовой помощи. Все необходимое предоставлено и будет предоставляться в процессе лечения Министерством здравоохранения Республики Мордовия. Мы на постоянной связи, работаем напрямую. Искренне верим в скорейшее выздоровление Артема», — передает слова Егорова издание «Известия Мордовии».

По предварительным данным, на тренировке 17-летний юноша решил пробить через себя и неудачно приземлился на искусственное покрытие. Он почти сразу поднялся, но затем почувствовал недомогание и упал.

Источник: https://pg13.ru/news/45032

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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