В Мордовии 17-летний футболист введен в искусственную кому

17-летний футболист Артем Ананьев, воспитанника межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия», экстренно госпитализировали с тренировки. Ему провели сложную операцию. В настоящее время молодой человек введен в искусственную кому.

Президент Федерации футбола Мордовии Александр Егоров сообщил, что состояние здоровья футболиста находится на личном контроле министра здравоохранения Мордовии Олега Маркина.

«Состоянием здоровья перспективного игрока всерьез обеспокоена вся футбольная общественность. В связи с этим, спешим сообщить, что Артем Ананьев получает полное медицинское обеспечение. Все необходимые медикаменты имеются в наличии и Артему предоставлены. К сожалению, сейчас имеют место и другие обстоятельства, от которых хотелось бы предостеречь. Мы отлично понимаем всех неравнодушных людей, всех тех, кто отреагировал на появившиеся в социальных сетях сообщения по сбору денежных средств. Оставаться в стороне действительно нельзя. Но, при всей сложности ситуации, ответственно заверяем, что нет никакой необходимости в оказании финансовой помощи. Все необходимое предоставлено и будет предоставляться в процессе лечения Министерством здравоохранения Республики Мордовия. Мы на постоянной связи, работаем напрямую. Искренне верим в скорейшее выздоровление Артема», — передает слова Егорова издание «Известия Мордовии».

По предварительным данным, на тренировке 17-летний юноша решил пробить через себя и неудачно приземлился на искусственное покрытие. Он почти сразу поднялся, но затем почувствовал недомогание и упал.