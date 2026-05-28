Футбол
Лига конференций
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Лига конференций

Хендерсон: «Игроки «Кристал Пэлас» меня поражают»

Евгений Козинов
Корреспондент
Дин Хендерсон и Александре Чеферин.
Фото Reuters

Капитан «Кристал Пэлэс» Дин Хендерсон прокомментировал победу над «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций.

«Эти ребята — по правде говоря, они меня поражают. Сегодня особенный вечер. Это был наш 60-й матч в сезоне. Игроки «Кристал Пэлас» весь год носились по полю. В ходе сезона у нас бывали трудные времена, но в такие вечера парни проявляли себя с наилучшей стороны. Эти моменты особенны, с особенными людьми. Это память на всю жизнь. Моя семья тоже здесь — да, это все невероятно. Просто пытаюсь все это осмыслить», — цитирует официальный сайт УЕФА Хендерсона.

«Кристал Пэлас» впервые играл в финале еврокубкового клубного турнира. Благодаря этой победе английская команда завоевала путевку в Лигу Европы на сезон-2026/27.

Лига конференций. Финал.
27 мая, 22:00. Ред Булл Арена (Лейпциг)
Кристал Пэлас
1:0
Райо Вальекано
Футболисты &laquo;Кристал Пэлас&raquo; празднуют победу над &laquo;Райо Вальекано&raquo; в&nbsp;финале Лиги конференций.Новое чудо Гласнера: «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций в сезон дебюта в еврокубках
Источник: Официальный сайт УЕФА
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига конференций
ФК Кристал Пэлас
Дин Хендерсон
Читайте также
ЦСКА нашел двух вингеров, «Зенит» продает Луиса Энрике за серьезные деньги, а «Спартак» остался без нового вратаря. Главные трансферные слухи РПЛ за 31 августа
ISU лишил фигуриста Кондратюка нейтрального статуса
«Заберу домой хотя бы этот трофей». Медведев вернулся на US Open и уже получил награду
Запуск цифрового рубля в крупнейших банках стартовал с перебоями
Путин объяснил свою аллегорию о косатках и белых медведях
ФХР подала апелляцию в CAS на решение о недопуске сборных России
Популярное видео
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Финал Лиги конференций-2026 «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: главные материалы
Первый еврокубок «Кристал Пэлас»: жираф на трибуне в Лейпциге и праздник в Лондоне
Хорхе де Фрутос: «Никак не могли поверить, что играем в финале. Нервы сказались на «Райо Вальекано»
Аугусто Баталья: «Надеюсь, этот финал послужит импульсом, который так нужен «Райо Вальекано» для роста»
Ричардс: «Кристал Пэлас» выиграл трофеи не только благодаря нашей игре, но и потому, что мы — большая семья»
Перес: «Не думаю, что когда-нибудь буду пересматривать этот финал Лиги конференций»
Лакруа: «Выиграть трофей в первом же сезоне в еврокубках — это невероятно»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гессан стал первым игроком в истории, выигравшим два еврокубка за один сезон

Гласнер: «Ход матча полностью соответствовал ожиданию «Кристал Пэлас»
Новости
RSS RSS
Все новости