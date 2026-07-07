Лига конференций сезон-2026/2027: даты турнира, когда квалификация, общий этап и финальная стадия

Лига конференций сезона-2026/27 стартует во вторник, 7 июля.

Квалификация состоится с 7 июля по 27 августа, общий этап завершится 17 декабря, плей-офф начнется 18 февраля. Финал пройдет 2 июня на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле

Пары 1-го тура отбора ЛК-2026/27

УНА Штрассен — «Ла-Фиорита»

«Эльбасани» — БАТЭ

«Зиря» — «Торпедо» Кутаиси

«Коннас-Ки» — «Балкани»

«Дифферданж» — «Ильвес»

«Атлетик Эскальдес» — «Морнар»

«Алашкерт» — «Елимай»

«Дила» — «Виртус»

«Хегельманн» — «Пайде»

«Лиепая» — «Дечич»

«Нымме Калью» — «Линфилд»

«Богемиан» — «Сент-Джозефс»

«Динамо» Минск — «Силекс»

. «Марсашлокк» — «Пюник»

«Вележ» — «Милсами»

«Мондорф-ле-Бен» — «Динамо» Тбилиси

«Кэрнарфон» — «Левадия»

«Европа» — «Шкендия»

«Влазния» — «Малишево»

«Стьярнан» — «Викингур»

«Гленторан» — РФС

«Пенибонт» — «Санта-Колома»

«Петровац» — «Жальгирис»

«Рунавик» — «Хамрун Спартанс»

«Динамо Сити» — «Астана»

«Сараево» — «Интер» Турку