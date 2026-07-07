Лига конференций сезон-2026/2027: даты турнира, когда квалификация, общий этап и финальная стадия
Лига конференций сезона-2026/27 стартует во вторник, 7 июля.
Квалификация состоится с 7 июля по 27 августа, общий этап завершится 17 декабря, плей-офф начнется 18 февраля. Финал пройдет 2 июня на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле
Пары 1-го тура отбора ЛК-2026/27
УНА Штрассен — «Ла-Фиорита»
«Эльбасани» — БАТЭ
«Зиря» — «Торпедо» Кутаиси
«Коннас-Ки» — «Балкани»
«Дифферданж» — «Ильвес»
«Атлетик Эскальдес» — «Морнар»
«Алашкерт» — «Елимай»
«Дила» — «Виртус»
«Хегельманн» — «Пайде»
«Лиепая» — «Дечич»
«Нымме Калью» — «Линфилд»
«Богемиан» — «Сент-Джозефс»
«Динамо» Минск — «Силекс»
. «Марсашлокк» — «Пюник»
«Вележ» — «Милсами»
«Мондорф-ле-Бен» — «Динамо» Тбилиси
«Кэрнарфон» — «Левадия»
«Европа» — «Шкендия»
«Влазния» — «Малишево»
«Стьярнан» — «Викингур»
«Гленторан» — РФС
«Пенибонт» — «Санта-Колома»
«Петровац» — «Жальгирис»
«Рунавик» — «Хамрун Спартанс»
«Динамо Сити» — «Астана»
«Сараево» — «Интер» Турку