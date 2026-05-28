Ричардс: «Кристал Пэлас» выиграл трофеи не только благодаря нашей игре, но и потому, что мы — большая семья»

Защитник «Кристал Пэлэс» Крис Ричардс прокомментировал победу над «Райо Вальекано» (1:0) в финале Лиги конференций.

«Это было прекрасно. За два года «Кристал Пэлас» завоевал уже три трофея. Каждый в южном Лондоне этого заслуживает. Здорово, что проводили нашего тренера Оливера Гласнера еще одной победой. Лучшего сценария и не придумаешь. Мы получили трофеи не только благодаря нашей игре, но и потому, что мы — большая семья, а этого очень трудно добиться. Когда тебе нравится человек рядом с тобой, хочется выходить на поле и сражаться за него», — цитирует пресс-служба УЕФА Ричардса.

«Кристал Пэлас» впервые играл в финале еврокубкового клубного турнира. Благодаря этой победе английская команда завоевала путевку в Лигу Европы на сезон-2026/27.