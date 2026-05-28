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Ричардс: «Кристал Пэлас» выиграл трофеи не только благодаря нашей игре, но и потому, что мы — большая семья»

Евгений Козинов
Корреспондент
Крис Ричардс.
Фото Reuters

Защитник «Кристал Пэлэс» Крис Ричардс прокомментировал победу над «Райо Вальекано» (1:0) в финале Лиги конференций.

«Это было прекрасно. За два года «Кристал Пэлас» завоевал уже три трофея. Каждый в южном Лондоне этого заслуживает. Здорово, что проводили нашего тренера Оливера Гласнера еще одной победой. Лучшего сценария и не придумаешь. Мы получили трофеи не только благодаря нашей игре, но и потому, что мы — большая семья, а этого очень трудно добиться. Когда тебе нравится человек рядом с тобой, хочется выходить на поле и сражаться за него», — цитирует пресс-служба УЕФА Ричардса.

«Кристал Пэлас» впервые играл в финале еврокубкового клубного турнира. Благодаря этой победе английская команда завоевала путевку в Лигу Европы на сезон-2026/27.

Лига конференций. Финал.
27 мая, 22:00. Ред Булл Арена (Лейпциг)
Кристал Пэлас
1:0
Райо Вальекано
Футболисты &laquo;Кристал Пэлас&raquo; празднуют победу над &laquo;Райо Вальекано&raquo; в&nbsp;финале Лиги конференций.Новое чудо Гласнера: «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций в сезон дебюта в еврокубках
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Футбол
Лига конференций
ФК Кристал Пэлас
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