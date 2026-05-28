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Хорхе де Фрутос: «Никак не могли поверить, что играем в финале. Нервы сказались на «Райо Вальекано»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хорхе де Фрутос.
Фото Reuters

Вингер «Райо Вальекано» Хорхе де Фрутос прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» (0:1) в финале Лиги конференций.

«Думаю, сегодня очень тяжелый день для «Райо Вальекано», но я горжусь тем, что представлял клуб в еврокубках и этим финалом. Мы блестяще выступили как в чемпионате Испании, так и в Лиге конференций, но нам не удалось добиться желаемого, поэтому мы уезжаем отсюда с чувством разочарования. Никак не могли поверить, что играем в финале. Нервы сказались. «Кристал Пэлас» — команда высокого класса и очень хорошо подготовленная. Думаю, нам нужно было играть немного быстрее. Хочу воспользоваться возможностью и поздравить соперника с победой. Они здорово сыграли в этом финале и заслужили трофей.

Также хотел бы поблагодарить болельщиков и одновременно извиниться перед ними. Мы боролись за них — за всех тех, кто пришел сегодня и потратил большие деньги, чтобы поддержать нас, и за тех, кто болел за нас из Мадрида», — цитирует официальный сайт УЕФА де Фрутоса.

«Райо Вальекано» впервые в своей истории играл в финале еврокубкового клубного турнира.

Лига конференций. Финал.
27 мая, 22:00. Ред Булл Арена (Лейпциг)
Кристал Пэлас
1:0
Райо Вальекано
Футболисты &laquo;Кристал Пэлас&raquo; празднуют победу над &laquo;Райо Вальекано&raquo; в&nbsp;финале Лиги конференций.Новое чудо Гласнера: «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций в сезон дебюта в еврокубках
Источник: Официальный сайт УЕФА
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ФК Кристал Пэлас
ФК Райо Вальекано
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