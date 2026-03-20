«Страсбур» вышел в четвертьфинал Лиги конференций
«Страсбур» сыграл вничью с «Риекой» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций — 1:1. Игра прошла во Франции на стадионе «Стад де ла Мено».
На гол Тони Фрука французская команда ответила забитым мячом Валентина Барко.
Первый матч закончился победой «Страсбура» со счетом 2:1, поэтому французская команда вышла в четвертьфинал, где сыграет против «Майнца».
В другой встрече «АЗ» разгромил «Спарту» (4:0) и вышел в четвертьфинал. Голами у голландской команды отметились Исак Йенсен, Трой Пэрротт, Свен Мейнанс и Ро-Зангело Дал.
Следующим соперником «АЗ» будет победитель пары «Лех» — «Шахтер».
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