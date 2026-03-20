«Страсбур» вышел в четвертьфинал Лиги конференций

«Страсбур» сыграл вничью с «Риекой» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций — 1:1. Игра прошла во Франции на стадионе «Стад де ла Мено».

На гол Тони Фрука французская команда ответила забитым мячом Валентина Барко.

Первый матч закончился победой «Страсбура» со счетом 2:1, поэтому французская команда вышла в четвертьфинал, где сыграет против «Майнца».

Лига конференций. 1/8 финала.

19 марта, 23:00. ла Мено (Страсбург)

В другой встрече «АЗ» разгромил «Спарту» (4:0) и вышел в четвертьфинал. Голами у голландской команды отметились Исак Йенсен, Трой Пэрротт, Свен Мейнанс и Ро-Зангело Дал.

Следующим соперником «АЗ» будет победитель пары «Лех» — «Шахтер».