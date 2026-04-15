Роднина: «Овечкин 20 лет живет в Америке, но остается гражданином России»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась о возможном будущем российского хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Это его личное дело. Каждый спортсмен сам знает, сколько у него сил и какие имеются цели. Советовать Овечкину — это даже смешно. Александр — мастер из мастеров, имеющий огромнейший опыт в профессиональном спорте. У кого-то могло сложиться мнение, что Овечкин там играет, чтобы побить Гретцки. Но я не думаю, что, когда он только приехал в НХЛ, думал об этом.

Он провел 20 потрясающих сезонов в команде. Я сама была несколько раз на играх «Вашингтона» и видела, как весь стадион — в клубных джерси с его именем. 20 лет лидерства — это что-то запредельное. Александр отлично отстаивает свою позицию как выдающегося спортсмена и как личность очень интересен. Он 20 лет живет в Америке, но остается гражданином России и активно участвует в общественной и политической жизни своей страны. Хотя половина уже имеют паспорта США. Никого не волнует, побьет он рекорд Гретцки или нет. Овечкин уже вписал свое имя в историю мирового хоккея», — сказала Роднина «СЭ».

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Он играет за команду с 2005 года. В сезоне-2025/26 россиянин в 82 матчах набрал 64 (32+32) очка.