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АЕК (Ларнака) — «Кристал Пэлас»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

АЕК из Ларнаки и «Кристал Пэлас» встретятся в матче Лиги конференций
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

АЕК (Кипр) и «Кристал Пэлас» (Англия) встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций в четверг, 19 марта. Игра будет проходить на «АЕК Арене» в Ларнаке, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

С основными событиями игры АЕК — «Кристал Пэлас» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига конференций. 1/8 финала.
19 марта, 20:45. АЕК Арена (Ларнака)
АЕК Л
1:2
Кристал Пэлас

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», сервис также проведет перекличку игр Лиги Европы и Лиги конференций в формате мультикаста (лучшие моменты матчей в одном окне).

Первая встреча АЕК и «Кристал Пэлас» в 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26 проходила 12 марта и завершилась со счетом 0:0.

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Футбол
Лига конференций
ФК АЕК (Ларнака)
ФК Кристал Пэлас
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