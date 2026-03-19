АЕК (Ларнака) — «Кристал Пэлас»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

АЕК из Ларнаки и «Кристал Пэлас» встретятся в матче Лиги конференций

АЕК (Кипр) и «Кристал Пэлас» (Англия) встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций в четверг, 19 марта. Игра будет проходить на «АЕК Арене» в Ларнаке, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

С основными событиями игры АЕК — «Кристал Пэлас» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига конференций. 1/8 финала.

19 марта, 20:45. АЕК Арена (Ларнака)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», сервис также проведет перекличку игр Лиги Европы и Лиги конференций в формате мультикаста (лучшие моменты матчей в одном окне).

Первая встреча АЕК и «Кристал Пэлас» в 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26 проходила 12 марта и завершилась со счетом 0:0.