«Кристал Пэлас» и АЕК из Ларнаки встретятся в матче Лиги конференций

«Кристал Пэлас» и АЕК (Ларнака) встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги конференций в четверг, 12 марта. Игра пройдет на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Лига конференций. 1/8 финала.

12 марта, 23:00. Селхерст Парк (Лондон)

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Платформа также проведет перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты матчей в одном окне).

Ответная встреча команд состоится на следующей неделе — 19 марта. В стыковом раунде «Кристал Пэлас» победил «Зриньски» со счетом 3:1 по сумме двух встреч, АЕК вышел в 1/8 финала напрямую.