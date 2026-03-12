Футбол
Сегодня, 20:10

«Кристал Пэлас» — АЕК (Ларнака): онлайн-трансляция матча Лиги конференций

«Кристал Пэлас» и АЕК из Ларнаки встретятся в матче Лиги конференций
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Кристал Пэлас» и АЕК (Ларнака) встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги конференций в четверг, 12 марта. Игра пройдет на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Кристал Пэлас» — АЕК можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. 1/8 финала.
12 марта, 23:00. Селхерст Парк (Лондон)
Кристал Пэлас
АЕК Л

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Платформа также проведет перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты матчей в одном окне).

Ответная встреча команд состоится на следующей неделе — 19 марта. В стыковом раунде «Кристал Пэлас» победил «Зриньски» со счетом 3:1 по сумме двух встреч, АЕК вышел в 1/8 финала напрямую.

Футбол
Лига конференций
ФК АЕК (Ларнака)
ФК Кристал Пэлас
