«Ракув» — «Фиорентина»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

«Ракув» и «Фиорентина» встретятся в матче Лиги конференций

«Ракув» (Польша) и «Фиорентина» (Италия) встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций в четверг, 19 марта. Игра будет проходить в спортивном парке «Заглембовски» в Сосновце, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

С основными событиями игры «Ракув» — «Фиорентина» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига конференций. 1/8 финала.

19 марта, 20:45. Zaglebiowski Park Sportowy (Сосновец)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», сервис также проведет перекличку игр Лиги Европы и Лиги конференций в формате мультикаста (лучшие моменты матчей в одном окне).

Первая встреча «Фиорентины» и «Ракува» в 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26 проходила 12 марта и завершилась победой итальянской команды со счетом 2:1.