Вратарь Сиригу стал игроком «Палермо»

Чемпион Европы-2020 в составе сборной Италии Сальваторе Сиригу перешел в «Палермо», сообщает пресс-служба команды.

37-летний вратарь заключил контракт с клубом до 30 июня 2025 года. Он стал игроком «Палермо» на правах свободного агента после ухода из «Фатих Карагюмрюк».

Сиригу является четырехкратным чемпионом Франции в составе «ПСЖ» и чемпионом Италии в составе «Наполи».