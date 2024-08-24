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Вратарь Сиригу стал игроком «Палермо»

Виктория Кравченко
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Чемпион Европы-2020 в составе сборной Италии Сальваторе Сиригу перешел в «Палермо», сообщает пресс-служба команды.

37-летний вратарь заключил контракт с клубом до 30 июня 2025 года. Он стал игроком «Палермо» на правах свободного агента после ухода из «Фатих Карагюмрюк».

Сиригу является четырехкратным чемпионом Франции в составе «ПСЖ» и чемпионом Италии в составе «Наполи».

Сальваторе Сиригу
ФК Палермо
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