Вратарь Сиригу стал игроком «Палермо»
Чемпион Европы-2020 в составе сборной Италии Сальваторе Сиригу перешел в «Палермо», сообщает пресс-служба команды.
37-летний вратарь заключил контракт с клубом до 30 июня 2025 года. Он стал игроком «Палермо» на правах свободного агента после ухода из «Фатих Карагюмрюк».
Сиригу является четырехкратным чемпионом Франции в составе «ПСЖ» и чемпионом Италии в составе «Наполи».
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Верона
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|Лацио
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Милан
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Интер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Торино
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Фиорентина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Болонья
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Удинезе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Парма
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Рома
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
15
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
16
|Эмполи
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
17
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
18
|Комо
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
19
|Наполи
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.08
|19:30
|
Парма – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|
Удинезе – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|
Интер – Лечче
|- : -
|24.08
|21:45
|
Монца – Дженоа
|- : -
|25.08
|19:30
|
Фиорентина – Венеция
|- : -
|25.08
|19:30
|
Торино – Аталанта
|- : -
|25.08
|21:45
|
Рома – Эмполи
|- : -
|25.08
|21:45
|
Наполи – Болонья
|- : -
|26.08
|19:30
|
Кальяри – Комо
|- : -
|26.08
|21:45
|
Верона – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|
|
Даниэль Москера
Верона
|2
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|2
|П
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Николо Барелла
Интер
|1
|
|
Анж-Йоан Бонни
Парма
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Кристьян Асллани
Интер
|1
|0
|1
|
|
Паулу Ацци
Кальяри
|1
|0
|1
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