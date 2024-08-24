Дибала отказался от контракта на 75 миллионов евро ради «Ромы»
Стала известна сумма контракта, от которого отказался аргентинский нападающий «Ромы» Пауло Дибала.
«Аль-Кадисия» предлагала этим летом 30-летнему футболисту четырехлетний контракт на сумму 75 миллионов евро. Однако Пауло в последний момент передумал подписывать соглашение с саудовским клубом, решив остаться верным клубу и преданным фанатам.
«Выбор Дибалы — большая редкость в современном футбольном мире. Это была очень эмоциональная ситуация, полная взлетов и падений. Теперь болельщики должны гордиться им. Я ожидаю, что «Олимпико» окажет ему завтра особый прием», — заявил главный тренер «Ромы» Даниеле де Росси.
В прошлом сезоне Дибала провел 39 матчей за «Рому» во всех турнирах, отметившись 16 забитыми голами и 10 результативными передачами. Контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
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2
|Верона
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|Лацио
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Милан
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Интер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Торино
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Фиорентина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Болонья
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Удинезе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Парма
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Рома
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
15
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
16
|Эмполи
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
17
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
18
|Комо
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
19
|Наполи
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|24.08
|19:30
|
Парма – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|
Удинезе – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|
Интер – Лечче
|- : -
|24.08
|21:45
|
Монца – Дженоа
|- : -
|25.08
|19:30
|
Фиорентина – Венеция
|- : -
|25.08
|19:30
|
Торино – Аталанта
|- : -
|25.08
|21:45
|
Рома – Эмполи
|- : -
|25.08
|21:45
|
Наполи – Болонья
|- : -
|26.08
|19:30
|
Кальяри – Комо
|- : -
|26.08
|21:45
|
Верона – Ювентус
|- : -
|Г
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Марко Брешанини
Аталанта
|2
|
|
Даниэль Москера
Верона
|2
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|2
|П
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Николо Барелла
Интер
|1
|
|
Анж-Йоан Бонни
Парма
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Кристьян Асллани
Интер
|1
|0
|1
|
|
Паулу Ацци
Кальяри
|1
|0
|1