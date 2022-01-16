«Сампдория» арендовала защитника «Вероны»

«Сампдория» на официальном сайте объявила об аренде центрального защитника «Вероны» Джанджакомо Маньяни.

Сделка рассчитана на полгода. Кроме того, генуэзцы будут иметь право выкупа контракта 26-летнего футболиста.

В текущем сезоне Маньяни сыграл 15 матчей за «Верону» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.