Дибала: «Красивый футбол не сильная сторона «Ювентуса». Мы боимся атаковать, забив мяч»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала высказался об игре команды после матча 22-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (2:0).

«Красивый футбол не сильная сторона «Ювентуса», — приводит слова Дибалы Football Italia. — Мы боимся атаковать, забив мяч. Так нельзя. Нам нужно сосредоточиться на нашей страсти и на стремлении работать усерднее, чем соперник, если хотим бороться за место в Лиге чемпионов».

После 22 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на восемь баллов. «Удинезе» с 20 очками располагается на 14-й позиции.