«Верона» в гостях победила «Сассуоло»

«Верона» в гостях победила «Сассуоло» в матче 22-го тура чемпионата Италии. Гости выиграли со счетом 4:2.

После этой игры «Верона» занимает 10-е место, набрав 30 очков. «Сассуоло» - 11-е место (28 очков).