«Рома» разгромила «Брешию»

В матче 32-го тура чемпионата Италии «Рома» на выезде играла против «Брешии». Римляне одержали крупную победу со счетом 3:0.

«Рома» набрала 54 очка и осталась на пятой строчке в турнирной таблице. «Брешия» остается предпоследней с 21 баллом.

Чемпионат Италии. Серия А

32-й тур

«Брешиа» — «Рома» — 0:3 (0:0)

Голы: Фасио, 48 (0:1). Калинич, 62 (0:2). Дзаньоло, 74 (0:3).

«Брешиа»: Андреначчи, Сабелли, Чансельор, Мангравити (Семприни, 86), Папетти, Бьяднасон (Доннарумма, 58), Шпалек (Гецци, 78), Ндой (Дессена, 46), Тонали, Торрегросса, Скрабб (Змрхал, 46).

«Рома»: Миранте, Коларов, Фасио, Бруну Перес, Манчини (Спинаццола, 81), Роджер Ибаньес, Верету (Вильяр, 67), Пеллегрини (Дзаньоло, 66), Диавара, Калинич (Джеко, 77), Перес (Перотти, 67).

Предупреждения: Тонали, 9. Бруну Перес, 61. Перотти, 86.

Судья: Кальварезе (Италия).

11 июля. Брешиа. Стадион «Марио Ригамонти»