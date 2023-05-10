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Сегодня, 05:57

Квальярелла будет играть за «Сампдорию» в серии В

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла пообещал, что не покинет команду после вылета из серии А. 40-летний итальянец играет за клуб с 2016 года.

«Сегодня грустный день, за который мы должны извиниться перед всеми, особенно перед болельщиками, которые всегда были лучшими. Сегодня грустный день, но он не может и не должен быть последним днем в истории «Сампдории». Если я могу что-то сделать, особенно на поле или даже за его пределами, для этих цветов, для этой футболки, для Генуи, которая является моим вторым домом, я буду там. Говорю это, потому что не хочу поддаваться печали, потому что наш союз все равно никогда не закончится», — написал Квальярелла в социальной сети.

«Сампдория» проиграла «Удинезе» 34-м туре и лишилась шансов на сохранение прописки в элите итальянского футбола.

Фабио Квальярелла
Футбол
ФК Сампдория
серия А
0
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 34 26 5 3 70-23 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 34 19 7 8 52-26 64
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 34 17 7 10 56-41 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Болонья 34 12 10 12 43-44 46
9
 Торино 34 12 10 12 36-39 46
10
 Монца 34 12 10 12 42-45 46
11
 Удинезе 34 11 13 10 45-41 46
12
 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
13
 Сассуоло 34 12 8 14 41-50 44
14
 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
15
 Салернитана 34 7 14 13 42-56 35
16
 Лечче 34 7 10 17 28-41 31
17
 Верона 34 7 9 18 28-51 30
18
 Специя 34 5 12 17 28-56 27
19
 Кремонезе 34 4 12 18 31-59 24
20
 Сампдория 34 3 8 23 20-61 17
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Наполи

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Лацио

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Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

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И К Ж
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 20 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 32 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

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