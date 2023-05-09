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Сегодня, 15:49

Пиоли: «Милан» проходит исключительный пуль в Лиге чемпионов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Интером».

«Надеюсь, мне удалось передать игрокам радость и энтузиазм подготовки к этим матчам. Мы проходим исключительный путь в Лиге чемпионов, мы знаем с чего начали и куда хотим попасть. Если мы подготовимся лучшим образом, у нас должно быть спокойствие, которое поможет нам. Работа тренера во много связана с передачей ментальной энергии команде. «Интер» всегда играет сбалансированно, мы должны быть готовы к завтрашнему матчу, показать высокий физический и мотивационный уровень», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

Матч «Милан» — «Интер» состоится 10 мая. Начало — в 22:00 мск.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Стефано Пиоли
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 34 26 5 3 70-23 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 34 19 7 8 52-26 64
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
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 Аталанта 34 17 7 10 56-41 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Болонья 34 12 10 12 43-44 46
9
 Торино 34 12 10 12 36-39 46
10
 Монца 34 12 10 12 42-45 46
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 Удинезе 34 11 13 10 45-41 46
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 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
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 Сассуоло 34 12 8 14 41-50 44
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 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
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 Лечче 34 7 10 17 28-41 31
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