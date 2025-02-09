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9 февраля 2025, 13:20

Отец Оздоева рассказал подробности дисквалификации футболиста: «Вступились за тренера»

Отец Оздоева рассказал подробности дисквалификации футболиста
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Магомед Оздоев.
Фото ФК ПАОК

Мустафа Оздоев, отец полузащитника ПАОК Магомеда Оздоева, в комментарии для «СЭ» рассказал о причине дисквалификации футболиста. Ранее SDNA сообщил, что россиянин пропустил матч против ОФИ (5:0) в 22-м туре чемпионата Греции из-за отстранения за драку с болельщиками АЕКа.

По информации источника, россиянину грозит лишение свободы на срок до трех месяцев и денежный штраф. Дисквалификация вступила в силу с момента заведения уголовного дела.

«Магомед мне несколько дней назад сказал о своем отстранении, готовится к следующим играм. Я ему в шутку сказал: «Отдохнешь, ничего страшного». Такие моменты бывают. Грозит лишение свободы? Ни одного слова про это он не говорил. Там не было драки, никто никого не ударил, просто потолкались. Игроки вступились за своего тренера», — сказал Оздоев-старший «СЭ».

Также на 10 дней остранены Тайсон, Томаш Кендзера, Деян Ловрен и Тарик Тиссудали.

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Магомед Оздоев
ФК ПАОК
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