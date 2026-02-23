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Набабкин назвал правильным переход Чалова в «Кайсериспор»: «За ПАОК он практически не играл»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин в разговоре с «СЭ» оценил переход нападающего ПАОК Федора Чалова в турецкий «Кайсериспор» на правах аренды до конца сезона-2025/26.

«Правильно сделал. Чалов мало играл за ПАОК, практически не выходил в последнее время. Если в «Кайсериспор» есть доверие тренера, то, конечно, перейти туда — верное решение. Правильным ли был уход из ЦСКА? Думаю, это было верным решением. Никто же не знал, на каких он ролях будет в Греции. Федор не один раз заявлял о своем желании поиграть за границей. Почему бы тогда не использовать такую возможность? Лучше попробовать и сожалеть, чем не испытать этого и тоже жалеть», — сказал Набабкин «СЭ».

В сезоне-2025/26 Чалов провел 24 матча за ПАОК во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Контракт 27-летнего россиянина с греческим клубом действует до конца июня 2027 года.

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Кирилл Набабкин
Федор Чалов
ФК Кайсериспор
ФК ПАОК
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