SDNA: Оздоев из-за уголовного дела пропустил матч ПАОКа в чемпионате Греции

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев пропустил матч против ОФИ (5:0) в 22-м туре чемпионата Греции из-за отстранения за драку с болельщиками АЕКа, сообщает SDNA.

По информации источника, россиянину грозит лишение свободы на срок до трех месяцев и денежный штраф. Дисквалификация вступила в силу с момента заведения уголовного дела

Сообщается, что на 10 дней остранены также Тайсон, Томаш Кендзера, Деян Ловрен и Тарик Тиссудали.

Оздоев и остальные игроки ПАОКа поучаствовали в драке с болельщиками АЕКа после вылета из Кубка Греции в январе.