Баскетбольный клуб ЦСКА почтил память погибших в автокатастрофе фанатов ПАОКа

Баскетбольный клуб ЦСКА выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков греческого ПАОКа в автокатастрофе в Румынии.

Трагедия произошла 27 января. Микроавтобус с десятью болельщиками футбольного ПАОКа, направлявшимися из Греции во Францию на матч Лиги Европы против «Лиона» (2:4), столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли семь человек, еще трое получили ранения.

«Вся армейская семья выражает соболезнования братскому греческому клубу ПАОК, а также родным и близким фанатов, погибших в трагической автокатастрофе 27 января», — говорится в заявлении ЦСКА.

Отмечается, что на домашнем матче с УНИКСом (84:80), который прошел 1 февраля, болельщики ЦСКА подготовили баннер в память о погибших фанатах.

«Вместе с нашими болельщиками память жертв почтили греческие специалисты, работающие в штабах ЦСКА и УНИКСа — Андреас Пистиолис, Яннис Гапкиадис, Димитрис Афтосмидис, Константинос Каймакоглу, Константинос Самарас», — добавила пресс-служба клуба.