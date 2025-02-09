В Греции сообщили, что Оздоеву не грозит тюрьма за драку с болельщиками АЕКа

Греческий журналист, освещающий жизнь ПАОКа Костас Петротос сообщил «СЭ», что полузащитнику Магомеду Оздоеву не грозит тюрьма за драку с болельщиками АЕКа. Ранее SDNA сообщил, что россиянин пропустил матч против ОФИ (5:0) в 22-м туре чемпионата Греции из-за отстранения за драку с болельщиками АЕКа.

По информации источника, россиянину грозит лишение свободы на срок до трех месяцев и денежный штраф. Дисквалификация вступила в силу с момента заведения уголовного дела.

«Просто по закону они не могли принимать участие в матчах в течение 10 дней. Это ограничительные меры. Игрокам ничего не будет. Они сыграют против «Стяуа» 13 февраля в Лиге Европы», — сказал Петротос «СЭ».

Также на 10 дней остранены Тайсон, Томаш Кендзера, Деян Ловрен и Тарик Тиссудали.