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«Кайсериспор» арендовал Чалова у ПАОК до конца сезона-2025/26

Алина Савинова
Федор Чалов.
Фото ФК «Кайсериспор»

Нападающий ПАОК Федор Чалов перешел в «Кайсериспор» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Чалов играл за ПАОК с 2024 года. В этом сезоне 27-летний россиянин провел за греческую команду 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Контракт форварда с ПАОК рассчитан до лета 2027 года.

Ранее футболист выступал за ЦСКА, вместе с которым трижды становился серебряным призером чемпионата России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. В 2022-м он на правах аренды играл за «Базель».

Федор Чалов.Чалов будет играть в Турции вместе с Макаровым и Онугхой. Спасет «Кайсериспор» от вылета?

Чалов стал третьим россиянином в составе «Кайсериспора»: осенью к команде присоединился нападающий Герман Онугха, а зимой — полузащитник Денис Макаров, ушедший из московского «Динамо».

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Федор Чалов
Футбол
ФК Кайсериспор
ФК ПАОК
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