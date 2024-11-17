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Медиафутбольный «Амкал» обыграл «Динамо»: Деревянко и Медведева на поле, 19 тысяч зрителей, жуткий перелом

Медиафутбольный «Амкал» обыграл «Динамо» в товарищеском матче
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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«Амкал» обыграл «Динамо» (3:2) в товарищеском матче 17 ноября.
Фото ФК «Динамо»
Медийный футбол продолжает наступать.

Товарищеский матч
«Динамо» — «Амкал» — 2:3 (2:2)
Голы: Макаров, 11 (1:0). Пича, 19 — пен. (1:1). Чужой, 22 (1:2). Гладышев, 45 (2:2). Пича, 47 (2:3).

Профессиональный и медийный футбол все теснее переплетаются. Товарищеский матч «Динамо» с «Амкалом» — уже не экзотика. Первая встреча этих команд прошла два года назад — забивал Овечкин, бело-голубые выиграли 5:0. С тех пор многое изменилось — медиафутбол шагнул далеко вперед, в составах клубов много известных бывших профессионалов, а трансферы уже бывают по три миллиона рублей.

Нападающий &laquo;Амкала&raquo; Степан Костюков получил травму после столкновения с&nbsp;вратарем &laquo;Динамо&raquo; Андреем Кудравцом. Жуть дня: игрок «Амкала» получил чудовищную травму в матче с «Динамо». Предварительно — открытый перелом

Поэтому слова Андрея Сметанина, что «этих квадроберов «Динамо» отвозит 7:0», были больше шуткой ветерана, не особенно следящего за этим направлением, чем серьезным предсказанием. «Амкал» прошел четыре этапа FONBET Кубка России, в составе есть, скажем, Скроботов, забивавший «Динамо» в РПЛ, Рябокобыленко, Ефремов и экс-динамовец Катрич с опытом игры в премьер-лиге, я уже не говорю о ФНЛ. При этом у «Динамо» 12 футболистов (включая Бальбуэну, Маричаля, Дасу, Фомина, Чавеса, Нгамале, Тюкавина) уехали в сборные, а Лунев, Майсторович, Скопинцев, Бителло, Артур и Маухуб травмированы.

Из привычного стартового состава на поле были только Фернандес и Лаксальт, а из «Динамо-2» — Зайдензаль и Назаренко. Плюс актер Павел Деревянко — матчи с медиаклубами все еще отчасти шоу, в рамках которого в составе профессионального клуба на поле выходят селебрити. Увидели мы на футбольном поле и фигуристку Евгению Медведеву — все это привлекло на трибуны почти 19 тысяч. Такой аудитории позавидовал бы почти любой матч РПЛ. Деревянко в итоге сыграл 8 минут, а Медведева — две (плюс пять добавленных) и даже один раз коснулась мяча.

Впрочем, для Лички, конечно, главное было не шоу, а футбол. И здесь есть и повод для грусти — его команда выглядела на фоне не самого статусного оппонента довольно блекло. И, наверное, удовлетворение, что соперник оказался не плюшевым, а вполне серьезным, спарринг получился с максимальной выкладкой. Те же Фернандес и Лаксальт не потеряют ритм, а ближайшие резервисты получили игровую практику.

И если в первом тайме сквозила определенная недооценка со стороны бело-голубых, особенно после легкого первого гола Макарова, то после перерыва «Амкал» был просто сильнее — против фактически «Динамо-2», разбавленного Макаровым, Гладышевым и Грулевым, из которых никто не доиграл до конца. Молодых динамовцев «Амкал» переигрывал.

Запомнится же матч не только победой медийщиков, игрой Деревянко и Медведевой, но и жуткой травмой — Кудравец, ликвидируя выход Костюкова один на один, в игровом эпизоде сломал сопернику ногу. Выглядело страшно.

Клубы РПЛ уже ранее уступали медийным — тот же ЦСКА проиграл 2DROTS в марте 2023-го. Но очевидно, что медиафутбол становится сильнее и сильнее. Кажется, еще несколько лет, и уровень будет сопоставим с премьер-лигой без всяких шоу. И это повод задуматься о своем развитии профессиональному футболу — почему спонсоры охотнее идут туда, чем в ФНЛ или второй дивизион, что надо менять.

Футбол
ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
Евгения Медведева
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