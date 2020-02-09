«Рубин» разгромил «Спартак» из Юрмалы, Бакаев-младший сделал дубль
«Рубин» в товарищеском матче на сборе в Турции разгромил «Спартак» из Юрмалы со счетом 4:1.
Полузащитник Солтмурад Бакаев вышел во втором тайме, сделал дубль за 8 минут и был заменен из-за повреждения, проведя на поле всего 20 минут.
Товарищеский матч
«Рубин» (Россия) — «Спартак» Ю (Латвия) — 4:1 (1:0)
Голы: Давиташвили, 8 (1:0). Бакаев, 50 (2:0). Бакаев, 58 (3:0). Игнатьев, 65 — с пенальти (4:0). Белакович, 90+1 — с пенальти (4:1).
«Рубин»: Дюпин, Сантос, Старфельт, Данченко, Иг.Коновалов, Степанов (Башкиров, 60), Давиташвили (Макаров, 46), Кварацхелия (Марков, 46), Евтич (Бакаев, 46. Степанов, 67), Абильдгор (Могилевец, 60), Игнатьев.
Предупреждение: Сантос, 84.
9 февраля. Белек. Стадион «Спортивный центр Беллис».
Гол Зурико головой после подачи Хвичи Кварацхелии ??#РубиновыеСборы | #РубинСпартак pic.twitter.com/ajaGSEQbsp— «Рубин» Казань (@fcrk) February 9, 2020
Первый мяч Солтмурада Бакаева за нашу команду ?? pic.twitter.com/V1VO9IPak7— «Рубин» Казань (@fcrk) February 9, 2020
Второй мяч Бакаева. Обе голевые передачи на Солтмурада на счету Маркова ?? pic.twitter.com/Pmban8M2em— «Рубин» Казань (@fcrk) February 9, 2020
Гол с пенальти от Игнатьева ?? pic.twitter.com/fbEYkO2icG— «Рубин» Казань (@fcrk) February 9, 2020