«Рубин» разгромил «Спартак» из Юрмалы, Бакаев-младший сделал дубль

«Рубин» в товарищеском матче на сборе в Турции разгромил «Спартак» из Юрмалы со счетом 4:1.

Полузащитник Солтмурад Бакаев вышел во втором тайме, сделал дубль за 8 минут и был заменен из-за повреждения, проведя на поле всего 20 минут.

Товарищеский матч

«Рубин» (Россия) — «Спартак» Ю (Латвия) — 4:1 (1:0)

Голы: Давиташвили, 8 (1:0). Бакаев, 50 (2:0). Бакаев, 58 (3:0). Игнатьев, 65 — с пенальти (4:0). Белакович, 90+1 — с пенальти (4:1).

«Рубин»: Дюпин, Сантос, Старфельт, Данченко, Иг.Коновалов, Степанов (Башкиров, 60), Давиташвили (Макаров, 46), Кварацхелия (Марков, 46), Евтич (Бакаев, 46. Степанов, 67), Абильдгор (Могилевец, 60), Игнатьев.

Предупреждение: Сантос, 84.

9 февраля. Белек. Стадион «Спортивный центр Беллис».