«Локерен» объявил о банкротстве

Коммерческий суд признал «Локерен» банкротом, сообщает Het Laatste Nieuws. Бельгийский клуб не будет подавать апелляцию и принимает решения суда.

«Локерен» обанкротился из-за долгов в размере 5 миллионов евро. Зарплата футболистам и персоналу не выплачивалась.

В 2019 году «Локерен» вылетел в первый дивизион чемпионата Бельгии, однако еще в 2014 году клуб выигрывал Кубок Бельгии и выходил в еврокубки.