«Локерен» объявил о банкротстве
14:32
Коммерческий суд признал «Локерен» банкротом, сообщает Het Laatste Nieuws. Бельгийский клуб не будет подавать апелляцию и принимает решения суда.
«Локерен» обанкротился из-за долгов в размере 5 миллионов евро. Зарплата футболистам и персоналу не выплачивалась.
В 2019 году «Локерен» вылетел в первый дивизион чемпионата Бельгии, однако еще в 2014 году клуб выигрывал Кубок Бельгии и выходил в еврокубки.
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