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«Локерен» объявил о банкротстве

14:32
«Локерен» прекратит существование. Фото ФК «Локерен».
«Локерен» прекратит существование. Фото ФК «Локерен».
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Коммерческий суд признал «Локерен» банкротом, сообщает Het Laatste Nieuws. Бельгийский клуб не будет подавать апелляцию и принимает решения суда.

«Локерен» обанкротился из-за долгов в размере 5 миллионов евро. Зарплата футболистам и персоналу не выплачивалась.

В 2019 году «Локерен» вылетел в первый дивизион чемпионата Бельгии, однако еще в 2014 году клуб выигрывал Кубок Бельгии и выходил в еврокубки.

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