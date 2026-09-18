Скотт: «Очень рады, что участвуем в Лиге Европы и играем против таких команд, как «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Борнмута» Алекс Скотт прокомментировал победу над «Реал Сосьедад» (2:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Большая победа. Первый матч «Борнмута» в еврокубках: мы очень рады, что участвуем в этом турнире и играем против таких команд, как «Реал Сосьедад». Мы действовали очень активно и сумели быстро забить, так что мы очень довольны, а то, что удалось удержать победный счет в концовке, — это просто здорово», — цитирует официальный сайт УЕФА Скотта.

Во 2-м туре общего этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Юнионом», а «Борнмут» встретится с «Штурмом». Обе игры пройдут 15 октября.