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Скотт: «Очень рады, что участвуем в Лиге Европы и играем против таких команд, как «Реал Сосьедад»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Борнмута» Алекс Скотт прокомментировал победу над «Реал Сосьедад» (2:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Большая победа. Первый матч «Борнмута» в еврокубках: мы очень рады, что участвуем в этом турнире и играем против таких команд, как «Реал Сосьедад». Мы действовали очень активно и сумели быстро забить, так что мы очень довольны, а то, что удалось удержать победный счет в концовке, — это просто здорово», — цитирует официальный сайт УЕФА Скотта.

Во 2-м туре общего этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Юнионом», а «Борнмут» встретится с «Штурмом». Обе игры пройдут 15 октября.

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Лига Европы. Общий этап. 1-й тур.
17 сентября, 22:00. Аноэта (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:2
Борнмут
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Лига Европы УЕФА
ФК Борнмут
ФК Реал Сосьедад
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