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Матараццо: «В первом тайме «Реал Сосьедад» действовал не так, как подобает в матче Лиги Европы»

Евгений Козинов
Корреспондент
Пеллегрино Матараццо.
Фото Reuters

Главный тренер «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо прокомментировал поражение от «Борнмута» (1:2) в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Увидели два совершенно разных тайма. В первом «Реал Сосьедад» действовал не так, как подобает в матче Лиги Европы. По какой-то причине мы пропустили два быстрых и необязательных гола. Во второй половине мы определенно повысили интенсивность игры и продемонстрировали совсем другой настрой и боевой дух, у нас было много возможностей забить еще. Мы этого не сделали, хотя создали отличные моменты. Безусловно, заслуживали по меньшей мере ничьей, но таков футбол. Мы должы стабильно играть все 90 минут, если хотим выигрывать такие матчи в Лиге Европы», — цитирует официальный сайт УЕФА Матараццо.

В 2-м туре общего этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Юнионом», а «Борнмут» встретится с «Штурмом». Обе игры пройдут 15 октября.

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Лига Европы. Общий этап. 1-й тур.
17 сентября, 22:00. Аноэта (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:2
Борнмут
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ФК Реал Сосьедад
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