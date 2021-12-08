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Руй Витория: «Не скажу, кто завтра сыграет в нападении против «Легии»

19:39
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория перед матчем Лиги Европы с «Легией» ответил на вопрос о кадровых проблемах команды.

«Нападающие? Сегодня я не скажу, кто выйдет на поле, кто сыграет, — сказал Витория. —  Завтра у нас не будет Соболева, Ларссона и Понсе. Но у нас есть Мелкадзе, Промес, Оганесян, Бакаев, Мозес, Шитов, Игнатов. Они могут выступить в подобном качестве. Жаль, что есть потери, но завтра на поле выйдут 11 футболистов, которые будут решать задачу».

Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»