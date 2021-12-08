Руй Витория: «Не скажу, кто завтра сыграет в нападении против «Легии»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория перед матчем Лиги Европы с «Легией» ответил на вопрос о кадровых проблемах команды.

«Нападающие? Сегодня я не скажу, кто выйдет на поле, кто сыграет, — сказал Витория. — Завтра у нас не будет Соболева, Ларссона и Понсе. Но у нас есть Мелкадзе, Промес, Оганесян, Бакаев, Мозес, Шитов, Игнатов. Они могут выступить в подобном качестве. Жаль, что есть потери, но завтра на поле выйдут 11 футболистов, которые будут решать задачу».

Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени.