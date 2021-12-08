Руй Витория: «Игра с «Легией» для нас-это все или ничего»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал предстоящий матч команды с «Легией» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Эта игра — все или ничего. Нам необходима максимальная концентрация и внимание к деталям. Это может изменить все», — сказал тренер.