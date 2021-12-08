Руй Витория: «Игра с «Легией» для нас-это все или ничего»
19:35
Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал предстоящий матч команды с «Легией» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.
«Эта игра — все или ничего. Нам необходима максимальная концентрация и внимание к деталям. Это может изменить все», — сказал тренер.
Матч «Легия» — «Спартак» пройдет в четверг, 9 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени.
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