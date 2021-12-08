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Руй Витория: «Игра с «Легией» для нас-это все или ничего»

19:35
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал предстоящий матч команды с «Легией» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Эта игра — все или ничего. Нам необходима максимальная концентрация и внимание к деталям. Это может изменить все», — сказал тренер.

Матч «Легия» — «Спартак» пройдет в четверг, 9 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»