«Хотелось сделать определенное послание». Руй Витория объяснил, чему был посвящен его пост в Instagram

Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил, чему был посвящен его последний пост в Instagram.

— Это не относится к завтрашней игре, но я все равно отвечу. В течение всего времени, несмотря на все сложности, хотелось поблагодарить фанатов за теплую поддержку. Команда тоже хочет сказать спасибо болельщикам. Этот пост важен перед решающей игрой с «Легией».

Завтра будет полный стадион — это хорошо. Этим постом хотелось сделать определенное послание, — заявил португалец.

Витория опубликовал в Instagram коллаж из комментариев, оставленных к его постам. Большинство комментариев в подборке португальского тренера — на русском языке. Это пожелания удачи, благодарности.