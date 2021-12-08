«Хотелось сделать определенное послание». Руй Витория объяснил, чему был посвящен его пост в Instagram
19:42
Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил, чему был посвящен его последний пост в Instagram.
— Это не относится к завтрашней игре, но я все равно отвечу. В течение всего времени, несмотря на все сложности, хотелось поблагодарить фанатов за теплую поддержку. Команда тоже хочет сказать спасибо болельщикам. Этот пост важен перед решающей игрой с «Легией».
Завтра будет полный стадион — это хорошо. Этим постом хотелось сделать определенное послание, — заявил португалец.
Витория опубликовал в Instagram коллаж из комментариев, оставленных к его постам. Большинство комментариев в подборке португальского тренера — на русском языке. Это пожелания удачи, благодарности.
Читайте также
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю