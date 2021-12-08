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«Хотелось сделать определенное послание». Руй Витория объяснил, чему был посвящен его пост в Instagram

19:42
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил, чему был посвящен его последний пост в Instagram.

— Это не относится к завтрашней игре, но я все равно отвечу. В течение всего времени, несмотря на все сложности, хотелось поблагодарить фанатов за теплую поддержку. Команда тоже хочет сказать спасибо болельщикам. Этот пост важен перед решающей игрой с «Легией».

Завтра будет полный стадион — это хорошо. Этим постом хотелось сделать определенное послание, — заявил португалец.

Витория опубликовал в Instagram коллаж из комментариев, оставленных к его постам. Большинство комментариев в подборке португальского тренера — на русском языке. Это пожелания удачи, благодарности.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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