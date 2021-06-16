Бывший форвард сборной России Сергей Юран — о победе над Финляндией (1:0).

— Главный вывод по этой игре? Браво, Миранчук?

— Победила вся команда. Алексей молодец, оправдал доверие тренера, здорово исполнил. Набраны очень важные три очка. После матча с бельгийцами на команду обрушилась критика. Во многом справедливая. Парни сделали выводы, взяли верх над финнами. Потому что с бельгийцами мы смотрелись... Как бы это правильно сказать.

— Безвольно?

— Не то чтобы безвольно. Но дома так сборная играть не имеет права. Чувствовалась какая-то зажатость, неуверенность в своих силах. Так что сегодня кровь из носа нужна была победа. Кто-то говорил, что Финляндия — нефутбольная страна. Но на деле мы столкнулись с организованной, дисциплинированной командой. Гости оборонялись большими силами, выжидали своего шанса. Чувствовалось напряжение. В первом тайме мы владели инициативой, действовали довольно агрессивно. В итоге Миранчук открыл счет. А после перерыва были отрезки, когда финны даже немного давили. И тем не менее самое важное — это результат.

— Скептики считают счет слишком скромным.

— Не принижайте финнов. Сейчас все умеют играть в футбол. Финны неплохо готовы физически. Было непросто, но задача выполнена.

— Эта победа — на классе?

— Никакого класса здесь нет! Можно вернуться к вашему предыдущего вопросу. Если бы счет был 2:0 и 3:1... А здесь минимальная такая, трудовая победа. Вот и все. Что, конечно, не умаляет заслуг наших игроков. Пришлось попотеть. После финального свистка было видно, что парни осознали цену такого результата.

— Изменения в стартовом составе себя полностью оправдали?

— Раз одержана победа, значит, да. Мы сыграли на ноль. Серьезных ошибок сборная не допустила. Так что Черчесов принял верные решения.

— В лице Дивеева мы решили проблему в центре обороны?

— Сегодня он сыграл надежно, несколько раз выручив, выполнив хорошие подкаты. Но тут следует говорить о другом.

— О чем же?

— А у Черчесова есть богатый выбор центральных защитников? Разве на одно место претендуют пять человек? Тренерский штаб — заложник кадровой проблемы. Вообще линия обороны вызывает тревогу. Рано нахваливать Дивеева. Он сыграл неплохо, но в целом сделал то, что от него и требовалось. Ни в коем случае его нельзя превозносить. Мы все-таки играли с Финляндией, при всем к ней уважении. Впереди тяжелый матч с Данией. Посмотрим, как Игорь проявит себя в третьем туре. Вот тогда уже можно сделать выводы по этому защитнику.

— Что вас насторожило в игре сборной?

— Не понравилось, как финны довольно быстро выходили из обороны в атаку. Мы в ряде эпизодов не успевали их накрывать. Все как-то на тоненького с нашей стороны... Не хватало слаженности. Более классная команда, боюсь, может россиян наказать за такие вещи.

— Как вам игра Головина?

— Александр не опускается ниже своего уровня. Но пока он в общем-то и не делает разницу. Да, старается, но всегда хочется от него большего. В «Монако» он задал довольно высокую планку.

— Есть какие-то вопросы к Дзюбе по этой игре?

— Ему пришлось непросто. С ним постоянно играли два центральных защитника финнов, которые понимали, что его нельзя оставлять один в один. Тем не менее, считаю, Артем действовал очень полезно. Цеплялся за мячи. Он сыграл на команду, на результат.

— Перед чемпионатом Европы вы сказали: «Не стоит бить себя кулаком в грудь и говорить, что мы обязательно выйдем из группы». Какое настроение у вас сейчас?

— Рано радоваться. Все довольно запутано. А если мы проиграем Дании? Так что хотелось бы, чтобы в третьем матче мы как минимум добыли ничью. Ничего еще не решено. Датчане только чудом не победили финнов, имели серьезное преимущество. Нас ждет нелегкое испытание. Да и финнов не стоит списывать со счетов.

— Думаете?

— Ну а если бельгийцы обыграют датчан, то на последний тур могут выставить против финнов неоптимальный состав. Так что вопросов пока много... Все зависит только от нас. Сейчас хороший психологический фон в коллективе. Кто бы там что ни говорил, но счет на табло, три очка в кармане.