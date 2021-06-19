«А за что упрекать Головина? С кем ему обыграться? Другой футбольный интеллект». Орлов ответил Черышеву

Известный телекомментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитника сборной России Александра Головина в первых двух матчах на чемпионате Европы-2020.

Сегодня Дмитрий Черышев, экс-игрок сборной России, отец полузащитника нашей национальной команды Дениса Черышева, в эфире «Матч ТВ» подверг критике действия хавбека «Монако»: «Мне сейчас Головин нравится намного меньше, чем раньше. Головин на чемпионате мира выглядел более мобильным, чем сейчас. Мне не нравится, что он сейчас очень много берёт мяч на себя и не играет в коллективную игру. Со стороны это сильно бросается в глаза. В каких-то моментах он передерживает мяч».

— Дело в том, что Головин просто не сыгран с этими ребятами, — замечает, в свою очередь, Орлов. — Они его не понимают. У Головина другой футбольный интеллект. Александр же все время ищет какие-то варианты, а адресатов не находит. Так бывает... Мне кажется, в сборной Англии примерно такая же ситуация сейчас. У них тоже нет сыгранности.

Конечно, Черчесов был бы рад видеть у себя в составе трех-четырех человек из одного клуба, которые находятся примерно на одном уровне понимания игры. Но... В этом компоненте Головин, конечно, превосходит остальных.

Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Разве он умышленно передерживает мяч, тянет одеяло на себя? Нет. Нельзя его порицать. Так получается. А что делают его партнеры? Знаете, что бросается в глаза? Мы мало играем без мяча, мало открываемся. Это свидетельствует о физических возможностях футболистов. Кто у нас в основном бегает — Головин, Кузяев... А остальные?

Считаю, очень многое будет зависеть от настроя в игре с датчанами. Они не бельгийцы, другой уровень. Хотя то, как скандинавы прессинговали в первом тайме, настораживает, конечно.

Сравнение Головина с Миранчуком? Они все-таки разные. Миранчук индивидуально, безусловно, силен, но тоже не находит взаимодействия с партнерами. Головин в этом плане больше открывается и больше двигается.

Игрок «Аталанты» хорош, когда он с мячом. А вот без него он уже не так эффективен. И самое главное — не особо отрабатывает сзади, не закрывает зоны. И мы в итоге оставляем наших защитников на растерзание. Все полевые игроки должны участвовать в отборе! По-другому нельзя.

Так что я тут готов заступиться за Головина. Он просто не может понять: кому, куда и когда отдавать пасы... И в этом плане уже хорошо, что он хотя бы мяч может придержать. Если не Головин, тогда у нас вообще мяч не будет держаться! Остальные полузащитники делают одно-два касания, и сразу же следует потеря... Или начинаются эти пресловутые пасы назад. Но надо же держать мяч в центре поля, открываться, предлагать себя.

Конечно, у Черчесова ограниченный выбор исполнителей. Есть, правда, в атаке один вариант, который наш тренер, возможно, не использует. Дзюба уже три года играет в «Зените» в паре с Азмуном. Это очень эффективная связка. Не знаю... Может быть, стоило выпустить в пару к Дзюбе Соболева?

С другой стороны, раньше Черчесов такой вариант почти не практиковал. И сейчас это будет в известной степени авантюрой, наверное. Серьезный риск. Слишком многое поставлено на карту в предстоящем матче.

16 июня. Санкт-Петербург. Финляндия — Россия — 0:1. Юкка Райтала и Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Болельщиков беспокоит и расстраивает вот что. Мы почему-то не бегаем так, как финны, шотландцы. Все делаем в одном темпе. Не хватает борьбы, самоотдачи. Способны ли мы биться так, как шотландцы против англичан? Может быть, выйдем на пик формы к игре с датчанами? Посмотрим.

Вот и выходит, что Головин получает мяч, держит его, сохраняет и не знает, кому отдать. Где адресаты? У Модрича похожая ситуация. Он отдает пас, открывается, а партнеры выключаются. Миранчук, кстати, тоже расстается с мячом и не открывается... Почему так?

Считаю, по сравнению с чемпионатом мира-2018 Головин прибавил во всех компонентах. Но, к сожалению, в сборной не нашлось замены ни Акинфееву, ни Игнашевичу. Вот эти потери пока кажутся невосполнимыми.

Не уверен, сыграет ли против Дании Дивеев. Против финнов он пару раз спас, но все было, как говорится, на тоненького. Пока армеец еще, наверное, не созрел для такого уровня. На фоне Лукаку он не впечатлил. Не знаю... Возможно, Кудряшов уже полностью поправится и на него сделают ставку.

Передвинуть Баринова в опорную зону? Тоже непростой вопрос. Может быть, следует его оставить и в центре защиты. Хотя, конечно, вопросов к Оздоеву и Головину немало. Не обостряют, нет пасов вперед, проникающих передач! Оздоев сейчас вообще играет хуже, чем год назад. Совсем не впечатляет, большой брак у него.