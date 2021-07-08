Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Вилков оценил скандальный пенальти в ворота Дании в полуфинале Евро-2020

13:33
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший судья Михаил Вилков прокомментировал спорный эпизод с назначением пенальти в полуфинальном матче чемпионата Европы-2020 Англия — Дания (2:1 д. в.).

 
7&nbsp;июля. Лондон. Англия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 2:1 д.в. Рахим Стерлинг падает в&nbsp;штрафной датчан.Главный скандал чемпионата Европы: Англию вывел в финал спорный пенальти

«В России бы за такой пенальти отправили судью и сидящего на ВАР на детектор лжи, а потом на пенсию с формулировкой: утрата доверия. Но это в России, а в Европе все по-другому. Сейчас все успокоится, а осенью этого арбитра мы увидим в ЛЧ. Естественно, пенальти не было. ВАР видит, что есть контакт, поэтому не вмешивается. Такова инструкция, но по духу игры ВАР должен был позвать арбитра на просмотр.

Про какую-то предвзятость не хочется говорить. Ошибаются все! А я призываю все российские клубы успокоиться и дать спокойно работать! Ошибаются не только российские судьи, но и зарубежные! Нужно дать спокойно работать, а не истерить. Ошибки всегда будут. Пользуясь случаем хотел пожелать нашим судьям удачи. Ну и Кукуяна поздравляю с назначением на Суперкубок. Еще один статусный матч в его карьере», — сказал Вилков «СЭ».

Пенальти был назначен в конце первой дополнительной пятнадцатиминутки в ворота датчан за фол на Стерлинге. Момент с падением игрока англичан вызвал споры. Вратарь Дании Каспер Шмейхель отбил 11-метровый в исполнении Харри Кейна, однако с добивания пропустил мяч, который оказался для Англии победным (2:1).

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4608
Все опросы
Кто выиграет финал Евро-2020 — Италия или Англия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Вилков оценил скандальный пенальти в ворота Дании в полуфинале Евро-2020
«Он марионетка и приехал только за деньгами». Иранский волейболист жестко наехал на Алекно
Вилков оценил работу Карасева на Евро-2020
Автоголы на Евро-2020 обошли Платини в списке лучших бомбардиров отдельных чемпионатов Европы
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года