Вилков оценил скандальный пенальти в ворота Дании в полуфинале Евро-2020

Бывший судья Михаил Вилков прокомментировал спорный эпизод с назначением пенальти в полуфинальном матче чемпионата Европы-2020 Англия — Дания (2:1 д. в.).

«В России бы за такой пенальти отправили судью и сидящего на ВАР на детектор лжи, а потом на пенсию с формулировкой: утрата доверия. Но это в России, а в Европе все по-другому. Сейчас все успокоится, а осенью этого арбитра мы увидим в ЛЧ. Естественно, пенальти не было. ВАР видит, что есть контакт, поэтому не вмешивается. Такова инструкция, но по духу игры ВАР должен был позвать арбитра на просмотр.

Про какую-то предвзятость не хочется говорить. Ошибаются все! А я призываю все российские клубы успокоиться и дать спокойно работать! Ошибаются не только российские судьи, но и зарубежные! Нужно дать спокойно работать, а не истерить. Ошибки всегда будут. Пользуясь случаем хотел пожелать нашим судьям удачи. Ну и Кукуяна поздравляю с назначением на Суперкубок. Еще один статусный матч в его карьере», — сказал Вилков «СЭ».

Пенальти был назначен в конце первой дополнительной пятнадцатиминутки в ворота датчан за фол на Стерлинге. Момент с падением игрока англичан вызвал споры. Вратарь Дании Каспер Шмейхель отбил 11-метровый в исполнении Харри Кейна, однако с добивания пропустил мяч, который оказался для Англии победным (2:1).