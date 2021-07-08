УЕФА открыл три дисциплинарных дела против Англии из-за поведения болельщиков на матче с Данией

УЕФА открыл несколько дисциплинарных дел по итогам матча 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания (2:1 доп. вр.).

Против Англии открыто три дела из-за поведения болельщиков команды. Дисциплинарный комитет рассмотрит инциденты с использованием фанатами лазерной указки, возбуждением беспорядков во время исполнения национальных гимнов и использования пиротехнических изделий.

В финале Евро-2020 Англия сыграет с Италией. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля, начало — в 22.00 (мск).