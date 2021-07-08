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УЕФА открыл три дисциплинарных дела против Англии из-за поведения болельщиков на матче с Данией

13:35
Болельщики сборной Англии. Фото AFP
Болельщики сборной Англии. Фото AFP
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УЕФА открыл несколько дисциплинарных дел по итогам матча 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания (2:1 доп. вр.).

Шмейхелю мешали лазерной указкой во&nbsp;время пенальти Кейна.Шмейхелю мешали лазерной указкой во время пенальти Кейна

Против Англии открыто три дела из-за поведения болельщиков команды. Дисциплинарный комитет рассмотрит инциденты с использованием фанатами лазерной указки, возбуждением беспорядков во время исполнения национальных гимнов и использования пиротехнических изделий.

В финале Евро-2020 Англия сыграет с Италией. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля, начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://disciplinary.uefa.com/insideuefa/disciplinary/updates/026b-12b4954fdca9-7a91aa789872-1000--uefa-euro-2020-england-v-denmark/

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Иван Торопцев все материалы автора

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