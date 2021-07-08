Николаев: «В эпизоде с падением Стерлинга решение продолжить игру было бы более логичным»

Бывший российский арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал спорный эпизод с назначением пенальти в полуфинальном матче чемпионата Европы-2020 Англия — Дания (2:1 д.в.).

«Если разбирать этот момент более детально, то мы видим, что контакт Стерлинга с ногой защитника был. Другой вопрос, насколько этот контакт явился причиной падение нападающего. Этот момент вызывает вопросы. Назначил бы я такой пенальти? Не могу ответить. Позиция судьи в данной ситуации была идеальной. Плюс, ВАР согласился с эпизодом, потому что контакт был. Но с моей точки зрения, более логичным и правильным решением был бы продолжить игру», — сказал Николаев «СЭ».

В финале Евро-2020 англичане сыграют со сборной Италии. Матч состоится 11 июля. Начало в 22.00 по московскому времени.