Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Николаев: «В эпизоде с падением Стерлинга решение продолжить игру было бы более логичным»

12:28
Теги:

Бывший российский арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал спорный эпизод с назначением пенальти в полуфинальном матче чемпионата Европы-2020 Англия — Дания (2:1 д.в.).

7 июля. Лондон. Англия &mdash; Дания &mdash; 2:1 д.в. Рахим Стерлинг.«Этот пенальти слишком дешевый». Реакция на падение Стерлинга и выход Англии в финал

«Если разбирать этот момент более детально, то мы видим, что контакт Стерлинга с ногой защитника был. Другой вопрос, насколько этот контакт явился причиной падение нападающего. Этот момент вызывает вопросы. Назначил бы я такой пенальти? Не могу ответить. Позиция судьи в данной ситуации была идеальной. Плюс, ВАР согласился с эпизодом, потому что контакт был. Но с моей точки зрения, более логичным и правильным решением был бы продолжить игру», — сказал Николаев «СЭ».

В финале Евро-2020 англичане сыграют со сборной Италии. Матч состоится 11 июля. Начало в 22.00 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3902
Все опросы
Кто выиграет финал Евро-2020 — Италия или Англия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Главный скандал чемпионата Европы: Англию вывел в финал спорный пенальти
Daily Express: гол Дании в ворота Англии был забит не по правилам
Перед назначением пенальти в матче Англия — Дания на поле оказался второй мяч. Почему арбитр продолжил игру
Автоголы на Евро-2020 обошли Платини в списке лучших бомбардиров отдельных чемпионатов Европы
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года