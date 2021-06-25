Валерий Газзаев: «Дзюба? Стоячий футбол давно закончился»

Знаменитый тренер Валерий Газзаев в интервью «СЭ» заявил, что нужно создавать новую, энергичную и подвижную сборную России с сильным характером. Национальная команда потерпела два крупных поражения и заняла четвертое место в группе Евро-2020.

— Кого вы можете отметить в составе сборной России в хорошем смысле? И кто вас разочаровал?

— Я ждал большего от Миранчука и Головина, выступающих в Италии и Франции. Если кому-то и не предъявить претензий, так это Джикии. Человек сражался и всего себя отдавал на поле в каждом матче. Про остальных и сказать особо нечего...

— Должен ли Дзюба вызываться в сборную в дальнейшем?

— Стоячий футбол давно закончился везде, кроме РПЛ. Когда ты забиваешь по четыре мяча «Тамбову», это не помогает обыгрывать сильных соперников на международном уровне. Нужно создавать новую, энергичную, подвижную сборную с сильным характером.