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Валерий Газзаев: «Дзюба? Стоячий футбол давно закончился»

17:00
Артем Дзюба. Фото Getty Images
Артем Дзюба. Фото Getty Images
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Знаменитый тренер Валерий Газзаев в интервью «СЭ» заявил, что нужно создавать новую, энергичную и подвижную сборную России с сильным характером. Национальная команда потерпела два крупных поражения и заняла четвертое место в группе Евро-2020.

Сборная России потерпела двух крупных поражения и&nbsp;заняла четвертое место в&nbsp;группе Евро-2020.Валерий Газзаев назвал причины неудачи сборной России на Евро-2020

— Кого вы можете отметить в составе сборной России в хорошем смысле? И кто вас разочаровал?

— Я ждал большего от Миранчука и Головина, выступающих в Италии и Франции. Если кому-то и не предъявить претензий, так это Джикии. Человек сражался и всего себя отдавал на поле в каждом матче. Про остальных и сказать особо нечего...

— Должен ли Дзюба вызываться в сборную в дальнейшем?

— Стоячий футбол давно закончился везде, кроме РПЛ. Когда ты забиваешь по четыре мяча «Тамбову», это не помогает обыгрывать сильных соперников на международном уровне. Нужно создавать новую, энергичную, подвижную сборную с сильным характером.

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