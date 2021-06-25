Знаменитый классический пианист и болельщик, народный артист России Денис Мацуев в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к Станиславу Черчесову и подчеркнул, что считает себя «диванным экспертом» и с тем же успехом можно попросить самого Черчесова оценить его исполнение Бетховена.

— У вас есть понимание, почему столько людей не любит человека, который принес стране лучший результат на чемпионатах мира почти за полвека?

— Для меня это странно и непонятно. Возможно, потому, что его на самом деле не знают. Черчесов совсем не такой, каким многие его представляют. Чтобы понять это, нужно хотя бы раз пообщаться с ним в неофициальной обстановке. Это вовсе не тот разозлившийся монстр, которого из него рисуют те, кто с ним не знаком. Да, он кавказский человек, может вспылить. Но на самом деле он тонкий, душевный и ранимый. Хохмач, со своеобразным, но потрясающим чувством юмора. И очень добрый.

— Добрый?

— Да. Говорю это, потому что близко общаюсь с ним с 2006-2007 годов, когда он пришел в «Спартак». При этом он не будет в каждом интервью говорить то, что нравится людям, специально делать так, чтобы его полюбили.

— У Черчесова есть внешняя оболочка, а есть — нутро, которое знают только близкие к нему люди?

— Именно так. И представление о том, что Черчесов нетерпим к критике, тоже неверно. Знаю это абсолютно точно как раз благодаря нашему общению. Другое дело, для него важно, чтобы критика была конструктивной и конкретной, а не огульной и оскорбительной.

У музыкантов — то же самое. В каком бы статусе и возрасте ты ни находился, всегда нужно мнение со стороны. Я всегда играл новые программы своему профессору, который, к сожалению, уже ушел из жизни, а также папе и еще нескольким людям, чье мнение мне очень дорого. Есть такой круг людей и у Черчесова.

— Кто в него входит?

— В первую очередь коллеги из тренерского штаба сборной. Считаю, что Мирослав Ромащенко — очень серьезный и грамотный тактик, который постоянно ищет разные варианты построения игры. Они все — и Владимир Паников, и Гинтарас Стауче — полностью доверяют друг другу и при этом постоянно находятся в поиске и серьезной дискуссии. Там нет никакого поддакивания главному тренеру.

Уверен, есть и еще целый ряд коллег, мнение которых для Черчесова имеет большое значение. Я и сам могу высказать ему свои критические соображения, даже с ним поспорить. При этом прекрасно осознаю, что я — диванный эксперт. Пианист. Хоть и народный артист России, но не профессионал. Всегда заостряю на этом внимание и говорю, что так же можно попросить Черчесова разобрать мое исполнение 32-й сонаты Бетховена. Определить тактику, по которой я это делал.

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