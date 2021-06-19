Упавшего во время матча венгра Солои заменили в матче Евро с Францией
Капитан сборной Венгрии Адам Солои предположительно получил тепловой удар в матче группового этапа чемпионата Европы против Франции.
Он смог покинуть поле только в сопровождении врачей. На 26-й минуте Солои заменил Неманья Николич.
Солои упал на газон по ходу встречи, причем это случилось на ровном месте. Футболист несколько минут лежал на газоне, пока ему оказывали помощь.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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