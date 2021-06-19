Арбитр прервал матч Евро Венгрия — Франция после падения капитана венгров
Британский арбитр Майкл Оливер в первом тайме матча Венгрия — Франция объявил «охлаждающую паузу».
Это произошло после того, как капитан Венгрии Адам Солои упал на газон и не мог сам подняться. На поле тут же выбежали врачи, чтобы оказать ему помощь. Предположительно, у футболиста случился тепловой удар.
Солои с трудом смог покинуть поле в сопровождении медицинской бригады.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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