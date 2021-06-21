Федун и Салихова дали разный прогноз на матч Евро-2020 Россия — Дания
19:44
Владелец «Спартака» Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова дали прогнозы на матч группы B Евро-2020 Россия — Дания.
Салихова в своем Telegram-канале опубликовала фотографию с таблицей прогнозов. В ней «папа» (Леонид Федун) указал в качестве результата ничью — 1:1. «Мама» (Зарема Салихова) — 2:1 в пользу датчан.
«Букмекеры, посторонитесь», — подписала фото Салихова.
Команда Станислава Черчесова с тремя очками располагается на второй строчке в турнирной таблице перед сегодняшней игрой. Дания — 0 баллов и четвертое место.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Россия — Дания. Встреча начнется в 22.00 (мск).
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