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Федун и Салихова дали разный прогноз на матч Евро-2020 Россия — Дания

19:44
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Владелец «Спартака» Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова дали прогнозы на матч группы B Евро-2020 Россия — Дания.

Салихова в своем Telegram-канале опубликовала фотографию с таблицей прогнозов. В ней «папа» (Леонид Федун) указал в качестве результата ничью — 1:1. «Мама» (Зарема Салихова) — 2:1 в пользу датчан.

«Букмекеры, посторонитесь», — подписала фото Салихова.

Команда Станислава Черчесова с тремя очками располагается на второй строчке в турнирной таблице перед сегодняшней игрой. Дания — 0 баллов и четвертое место.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Россия — Дания. Встреча начнется в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/304

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