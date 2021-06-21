Евсеев дал установку на матч с Данией: «Даже Ленин показывает в сторону Копенгагена»
21 июня 2021, 19:35
Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев рассказал, как нужно сыграть команде, чтобы добиться нужного результата в матче чемпионата Европы против Дании.
«Даже Ленин показывает в сторону Копенгагена.
Жду матч с Данией с интересом, такие игры, где все решается, всегда особые.
Прогнозы на матчи не даю, сильные и слабые стороны команд понятны. Нужно выйти с таким настроем, чтобы соперник увидел: мы не можем проиграть», — написал Евсеев в Instagram.
Матч между командами Дании и России пройдет в Копенгагене 21 июня, начало — 22.00 (мск).
Сборная России с тремя очками занимает второе место в группе B. Датчане, не набравшие очков, идут на последнем месте. Лидер группы сборная Бельгии с шестью очками уже обеспечила себе выход в плей-офф.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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