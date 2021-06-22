Полуфиналы и финал Евро-2020 в Англии смогут посетить более 60 тысяч болельщиков
17:58
Правительство Великобритании одобрило увеличение вместимости стадиона «Уэмбли» на Евро-2020. Матчи полуфинала и финала турнира смогут посетить более 60 тысяч болельщиков, сообщает пресс-служба УЕФА.
Ранее из-за коронавирусных ограничений «Уэмбли» заполнялся на 25 процентов зрителей от общей вместимости. По ходу чемпионата Европы появились сообщения, что УЕФА может перенести полуфиналы и финал турнира в Будапешт, где нет ограничений на количество зрителей.
Полуфинальные матчи Евро пройдут в Лондоне 6 и 7 июля, а финальный матч столица Великобритании примет 11 июля.
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