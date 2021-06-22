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В Англии считают, что России нужно развивать молодых футболистов

17:50
Харри Реднапп. Фото Instagram
Харри Реднапп. Фото Instagram
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Экс-главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Харри Реднапп поделился с «СЭ» впечатлениями от игры сборной России на Евро-2020.

— Сборная России в третий раз подряд не вышла из группы на чемпионате Европы. Вы знаете, как нам изменить ситуацию?

— Не знаю. Может быть, сделать упор на развитие молодых футболистов, потому что сейчас у вас все не очень хорошо. Кого вы победили в группе?

— Финляндию.

— Вы и должны были ее побеждать. Но это не уровень России — четвертое место в группе и финиш позади Финляндии. Перед началом чемпионата я не сомневался, что Россия выйдет в плей-офф. Мне жаль, хотя сборная Дании заслужила место в 1/8 финала, — сказал Реднапп.

21 июня сборная России проиграла Дании (1:4) в матче группы B Евро-2020. Команда Станислава Черчесова заняла четвертое место в квартете и покинула турнир.

Полностью интервью с Гарри Реднаппом читайте на сайте «СЭ»

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