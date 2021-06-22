Бывший тренер Павлюченко Реднапп назвал причину провала сборной России на Евро-2020

Экс-главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Харри Реднапп поделился с «СЭ» впечатлениями от игры сборной России на Евро-2020.

— Что думаете об игре сборной России с Данией?

— Очень-очень разочаровывающая игра. Я расстроен, что у вас такая большая страна — и нет хороших футболистов. Какое у России население? 200 миллионов?

— 140.

— Это очень много. Главная причина того, что вы не вышли из группы, — низкое качество игроков. Вчера ваш футболист просто подарил датчанину гол. Помню ошибку вашего защитника в игре с Бельгией, когда забил Лукаку... Я невероятно разочарован, — сказал Реднапп.

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко играл под руководством Реднаппа в «Тоттенхэме» с 2008-й по 2011 год.

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