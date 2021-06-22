Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Бывший тренер Павлюченко Реднапп назвал причину провала сборной России на Евро-2020

18:05
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Экс-главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Харри Реднапп поделился с «СЭ» впечатлениями от игры сборной России на Евро-2020.

— Что думаете об игре сборной России с Данией?

— Очень-очень разочаровывающая игра. Я расстроен, что у вас такая большая страна — и нет хороших футболистов. Какое у России население? 200 миллионов?

— 140.

— Это очень много. Главная причина того, что вы не вышли из группы, — низкое качество игроков. Вчера ваш футболист просто подарил датчанину гол. Помню ошибку вашего защитника в игре с Бельгией, когда забил Лукаку... Я невероятно разочарован, — сказал Реднапп.

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко играл под руководством Реднаппа в «Тоттенхэме» с 2008-й по 2011 год.

Полностью интервью с Гарри Реднаппом читайте на сайте «СЭ»

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4708
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче Евро-2020 с Данией?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Сборная России выступила с заявлением после вылета с Евро-2020
К чему снится секс — толкование сна по соннику Ванги
Семья утонувшего подростка попала в жуткое ДТП, возвращаясь с озера
Сборная России выступила с заявлением после Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи